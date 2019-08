Criminosos em carro tentam executar rival na Betânia

Manaus - Um homem identificado pela polícia como Denilson Cardoso Neves, de 28 anos, foi alvejado no fim da tarde de quarta-feira (8). O fato aconteceu na rua Santa Etelvina com a rua São João, no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, Denilson estava próximo a um campo de futebol quando foi abordado por dois homens, identificados apenas como "Adilson" e "Aleixo".

Na ocasião, os suspeitos iniciaram uma conversa com Denilson e, em seguida, um deles sacou um revólver e efetuou os disparos contra a vítima. Os criminosos fugiram em um carro, de modelo e placa não identificados.

Ferido na virilha e no pé, Denilson foi socorrido por populares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. Por conta dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

O crime foi atendido inicialmente por policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A Polícia Civil vai investigar o caso.