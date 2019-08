Homem encontrado no Distrito foi torturado e estrangulado até a morte

Manaus - O homem encontrado amarrado no fim da tarde de quinta-feira (8), na avenida Oitis, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus, segue sem identificação no Instituto Médico Legal (IML). A vítima estava enrolada em sacos plásticos e em uma lona de cor azul nas proximidades da fábrica Tae Yang.

Segundo informações do cabo E. Albuquerque, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local após sentirem um forte odor.

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), informou que o homem não apresentava marcas de tiros ou facadas. Ele estava com as mãos e pernas amarradas, além de uma corrente e corda envolta do pescoço, indicando asfixia.

Os peritos criminais informaram, ainda, que o cadáver estava há, pelo menos, um dia no local. A área onde o corpo foi deixado possui pouca iluminação pública e não existe câmeras de vigilância.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou a causa da morte por estrangulamento. Na manhã desta sexta-feira (9), algumas pessoas foram ao órgão, mas não identificaram a vítima.

O homem, conforme o registro do IML, aparenta ter 30 a 35 anos e tem o nome "Fernando" no braço esquerdo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.