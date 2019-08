Denúncia mobiliza PMs em ocorrência com refém na Zona Sul de Manaus

Policiais militares atuaram, na tarde desta sexta-feira (9), em uma ocorrência no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, que resultou na prisão de um homem. Na ocasião, conforme informações repassadas pela equipe da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito preso fazia refém pessoas em uma casa na rua 19.

Ainda segundo os PMs, o homem foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Sul da cidade, onde é apresentado à autoridade policial e a ocorrência é registrada.

A pessoa refém na casa, segundo informações preliminares, seria o filho do suspeito. Ainda conforme os relatos, o homem estaria armado e efetuou disparos dentro da residência.

Policiais Militares usaram viaturas para bloquear o acesso à rua 19, enquanto duraram as negociações para que o homem se entregasse e libertasse o refém. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas até o momento. Assista ao vídeo, que a reportagem teve acesso. No arquivo é possível identificar a movimentação de PMs na rua e a suposta negociação:

