Vídeo: homem surta e tenta matar vizinhas, no bairro Japiim

Manaus - Após um surto nervoso e realizar dois disparos em via pública, assustando a vizinhança, na tarde desta sexta-feira (9), na Rua 19, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, um homem identificado como Oswaldo Capovilla, de 50 anos, foi detido por policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, para prestar esclarecimentos.

"A equipe foi acionada pelos vizinhos e quando chegamos ao local ganhamos a confiança dele, que mais calmo, se entregou. Com ele aprendemos uma arma calibre 38, com a documentação vencida", afirmou a autoridade policial.

Na delegacia, Oswaldo alegou que atirou para o chão após ficar nervoso com uma vizinha, com quem tinha desentendimentos. “Ele disse que também passava por problemas no casamento, mas reconheceu que errou ao efetuar os disparos. A arma, com documentação vencida desde 2012”, contou o tenente.

A vizinha, que pediu para ter o nome preservado, contou ao Portal Em Tempo que não é a primeira vez que eles discutem na rua. "Eu estava chegando em casa quando o Oswaldo se aproximou com as mãos para trás. Ele fez um gesto de que cortaria meu pescoço e o da minha mãe, depois entrou na casa dele e já veio com a arma, atirando no chão. Nós corremos e ele parou”, revelou a mulher.



Ainda segundo a vizinha, Oswaldo não aceitava a venda de picolés por haitianos, na localidade onde moram. "A gente brigou por causa dos vendas dos picolés por parte dos haitianos, aqui na rua. Ele não aceita. Toda as vezes que eles passavam, ele os xingavam e nós os defendíamos, finalizou.

