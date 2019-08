Homem é executado a tiros em guerra de facções no Monte das Oliveiras

Segundo informações o homem era conhecido por traficar na localidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado Jonata Feitosa da Costa, de 19 anos, foi executado na rua Yarapé, próximo a Escola Municipal José Augusto Roque da Cunha, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 18h desta sexta-feira (9).

Policiais da 26ª companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram à reportagem que receberam denúncias anônimas de que havia um tiroteio em um local conhecido como Beco das Princesas. O rapaz e mais dois homens, ainda não identificados, estavam vendendo drogas na área, quando foram surpreendidos pelos criminosos. O tiroteio partiu das armas de cinco suspeitos ainda não identificados.

Patrulhas são feitas nas redondezas para identificar os suspeitos | Foto: Divulgação

“Encontramos uma porção de entorpecentes no corpo da vitima. Isso bate com as informações repassadas. Os outros dois homens que estavam juntos com André, também foram atingidos, mas conseguiram fugir. Isso é o típico de rivalidade entre as facções”, disse o tenente.

Jonata, segundo moradores da comunidade, é conhecido nas proximidades, por traficar drogas.

O corpo foi removido por funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após realização de perícia feita por agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os policiais da 26ª Cicom realizaram buscas nas redondezas para localizar os autores do crime, mas até a publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos havia sido preso.