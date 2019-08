Polícia Civil prende dupla investigada por roubos no Centro

Manaus- Os Policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Marcelo Martins, titular da unidade policial, cumpriram, na quinta-feira, (8), por volta das 16h, mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Leonardo Renan Dias Pontes, de 21 anos, e Thiago Nazaré Araújo, de 19 anos.

Ambos eram procurados por roubos cometidos no bairro Centro, Zona Sul da capital. A dupla foi presa, em flagrante, pela equipe do 1º DIP, em posse de 30 trouxinhas de oxi.

De acordo com a autoridade policial, a equipe do 24º DIP estava investigando os infratores por roubos cometidos em datas distintas, neste mês, no bairro Centro. Segundo o delegado, em uma das ações criminosas, Leonardo e Thiago abordaram, com agressões físicas, um homem de 26 anos, e subtraíram dele um cordão de ouro. Em seguida, eles empreenderam fuga do local.

“Em um outro caso recente, eles também abordaram um idoso de 71 anos, com agressões e subtraíram os pertences dele. Já havíamos identificado os indivíduos, quando fomos informados pela equipe do 1º DIP, que eles foram presos por tráfico de drogas. Imediatamente, nos deslocamos até à unidade policial. Em depoimento, a dupla confessou a autoria dos roubos”, relatou Martins.

Conforme o titular do 24º DIP, a ordem judicial em nome dos infratores foi expedida no dia (8) de agosto deste ano, pela Juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, no Plantão Criminal. “Cumprimos o mandado no prédio do 1º DIP, onde eles já estavam realizando os procedimentos pelo crime de tráfico de drogas”, disse o delegado.

Procedimentos

Leonardo e Thiago foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram indiciados, ainda, por roubo majorado.

Ao término dos procedimentos cabíveis eles serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital. Posteriormente, a dupla será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria