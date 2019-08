Vídeo: casal é preso com 51 kg de drogas no porto da Manaus Moderna

Jessé e Wagna não possuem passagem pela polícia | Foto: Alailson Santos/ PC-AM

Manaus - O casal Jessé Alfredo Moraes Pimentel e Wagna de Souza Ferreira, ambos de 37 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (09), no o porto da Manaus Moderna, no bairro Centro, zona sul da capital, com 51 quilos de drogas, sendo 43 de maconha do tipo skunk e oito de cocaína. O entorpecente foi encontrado em uma embarcação, após buscas realizadas por policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em ação conjunta com a Delegacia Fluvial (Deflu), agentes da Receita Federal e Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

Durante coletiva de imprensa, a delegada Tamara Albano, diretora-adjunta do Denarc, disse que as investigações duraram cerca de dez dias e foram iniciadas após as equipes terem sido informadas de que um casal iria embarcar no município de Jutaí, distante 195 quilômetros em linha reta de Manaus, em um barco vindo do município de Tabatinga, distante 195 quilômetros em linha reta da capital, e atracaria no porto de Manaus trazendo um carregamento de drogas.

“Fizemos a abordagem do barco antes que a embarcação atracasse, tivemos o auxílio de um cão farejador da Receita Federal durante as buscas. O material entorpecente foi encontrado dentro das bagagens do casal. Agora estamos averiguando o fornecedor dessas drogas. A mercadoria ilícita está avaliada em cerca de R$ 200 mil”, explicou a delegada.

A mercadoria ilícita está avaliada em cerca de R$ 200 mil | Foto: Alailson Santos/ PC-AM

De acordo com a autoridade policial, nenhum dos dois infratores tem passagem pela polícia. Jessé e Wagna foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do Denarc, os dois serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo