Quadrilha é presa com produtos de roubo, drogas e arma em Manaquiri

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas deflagrou na madrugada de quinta-feira (8), a operação “De Volta pra Casa”, em que prendeu em flagrante, de Ronaldo Rodrigues Almeida, 21; Adonias Rodrigues Almeida, 31; Jéssica Carvalho de Souza, 28; Luzilene Silva da Conceição, 41, por receptação de objetos furtados, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na ocasião, dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento nos delitos.



A operação ocorreu na Comunidade Paiol, em Manaquiri. Na ação, foram apreendidas 13 armas de fogo, uma lancha com motor 40 HP, além de outros materiais que foram roubados dos ribeirinhos. Também foi descoberto um plantio de maconha no local.

“A operação ‘De Volta pra Casa’ foi realizada para acabar com o crime praticado por esses indivíduos. Os moradores não concordavam com os delitos cometidos. Os criminosos aterrorizavam os ribeirinhos, expulsando eles da comunidade. O líder do bando era Adonias Rodrigues, conhecido por sua violência contra as vítimas”, relatou a Polícia.

Ronaldo, Adonias, Jéssica e Luzilene foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação de objetos furtados.

Após as oitivas, os dois adolescentes foram liberados. Os quatro infratores permanecerão na carceragem da 33ª DIP, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria