Adolescente é atingido por bala perdida enquanto jogava bola em Manaus

Policiais da 2ª Cicom fizeram busca pelo suspeito na área | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Um adolescente de 13 anos, foi atingido com um tiro na perna, enquanto jogava bola, no beco 1º de Maio, no bairro Santa Luzia, na zona Sul de Manaus. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (9), após um homem armado chegou ao local atirando sem alvo definido.

De acordo os moradores, a vítima estava jogando futebol com amigos na frente de casa, quando um homem, ainda não identificado, chegou atirando.

"Tudo aconteceu muito rápido, o rapaz chegou atirando aleatoriamente em todo mundo, então os meninos saíram correndo deixando as traves do gol e a bola para trás. Depois que a gente percebeu que alguém ficou ferido" disse uma vizinha, que preferiu não se identificar.

O adolescente recebeu os primeiros atendimentos no SPA da Zona Sul | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

O menino foi socorrido pelos tios e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul para receber os primeiros socorros. Em seguida ele foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro Infantil João Lucio, na zona Leste de Manaus.



Os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam ao chamado da população e fizeram patrulhamento nas redondezas para identificar o suspeito, que ainda não foi identificado e preso.