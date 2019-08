Vídeo: tiro na cabeça e olhos arrancados, corpo é encontrado em Manaus

O local onde o corpo foi encontrado é considerado área vermelha | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (10), em uma área de mata no final da rua 111, no conjunto Cidadão 6, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A vítima apresentava marca de um tiro cabeça e estava com os dois olhos arrancados, além de sinais de tortura.

De acordo com o tenente Rogério Santos, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi localizado após buscas da equipe policial por suspeitos com drogas na área de mata.

"Recebemos denúncias que havia um corpo na rua 150, mas era um cachorro. Durante nosso patrulhamento, os moradores informaram que haviam pessoas com drogas na floresta e, nas buscas encontramos o corpo com sinais de tortura e estava com os dois olhos arrancados", disse.

O delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que área é considerada vermelha pela intensidade do tráfico de drogas. A vítima foi identificada como Fernando Luis Valente Sá, que está desaparecido desde quinta-feira (8).

"O local é conhecido por outros casos de homicídios e intenso tráfico de drogas. A vítima foi morta com um tiro na cabeça e teve os dois olhos arrancados. Ainda não dá precisar se a vítima foi torturada no local ou em outro ponto da cidade. Pelas características, possivelmente trata-se de um crime motivado pelo tráfico de drogas. Já temos um nome supostamente da vítima, mas vamos aguardar os familiares na delegacia para oficializar a identificação", explicou.

Por conta do local ser de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção do cadáver. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo para os procedimentos de necropsia. O caso será investigado pela DEHS.

