3,5 kg de drogas são incinerados em Parintins

Foto: Divulgação / PC-AM

Parintins - A equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, sob o comando da delegada Alessandra Trigueiro, titular da unidade policial, realizou, na sexta-feira (9), por volta das 15h, naquele município, distante 369 quilômetros em linha reta da capital, a incineração de 3,5 quilos de entorpecentes, apreendidos durante ações policiais em Parintins.

O procedimento ocorreu nas dependências de uma fábrica de tijolos, situada no bairro Santa Clara, em Parintins. De acordo com a delegada, essa é a terceira ação de incineração de drogas no período de dois meses.

Durante a ação, realizada mediante autorização judicial, estiveram presentes representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e Vigilância Sanitária do município.

Conforme Trigueiro, o material incinerado é resultado de um trabalho policial eficaz no lugar. “Temos realizados diligências continuamente, e por meio dessa ação, estamos conseguindo dá uma resposta positiva para a população, retirando de circulação essas substâncias ilícitas”, declarou Trigueiro.