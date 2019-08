Homem é baleado e tem moto roubada na zona Norte de Manaus

A vítima foi socorrida e levada ao SPA Galileia e depois transferida HPS Platão Araújo | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - José Henrique Progênio Dantas, de 25 anos, foi alvejado com um tiro no abdômen após reagir um assalto. O fato aconteceu na noite de sexta-feira (9), no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu por volta das 21h nas dependências de um posto de combustível na avenida Margarita. José Henrique estava em uma motocicleta, modelo Honda CB 300R, de cor vermelha e placa OAB-3D42, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local a pé.



Um dos suspeitos efetuou os disparos de arma de fogo e na fuga, os criminosos levaram a moto da vítima, que foi encontrada abandonada, horas depois por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na rua Santa Etelvina, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital.

A vítima foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte e depois transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste, por conta da gravidade dos ferimentos.

O estado de saúde José Henrique não foi informado e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).