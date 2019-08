Homem é executado na avenida Major Gabriel, em Manaus

A vítima foi atingida por cinco tiros, todos na cabeça | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado como Jefferson Pessoa Leite, de 24 anos foi assassinado com cinco tiros na cabeça, na garagem de casa, na tarde deste sábado (10), por volta das 15h30, na Avenida Major Gabriel, no bairro Praça 14 zona Sul de Manaus.

A esposa da vítima informou aos policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, que um veículo Palio, de cor preta e placas PHE 4448, parou em frente à sua casa. Um suspeito desceu do carro e fez sete disparos dos quais cinco atingiram a cabeça de Jefferson.

Após o ocorrido, o veículo seguiu em direção a avenida. Leonardo Malcher, no Centro.

Jefferson Pessoa Leite, tinha passagem por tráfico de drogas e roubo | Foto:

De acordo com a PM, a placa do veículo usado no crime foi consultada e não possui restrições roubo ou furto.

A esposa de Jefferson confirmou que ele possui passagem pela polícia por trafico de drogas e roubo.