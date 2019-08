Homem é baleado no bairro Lagoa Verde, Zona Sul de Manaus

Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que foi levada para o SPA Zona Sul | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Um homem foi alvejado por disparos de armas de fogo neste sábado (10), por volta das 17h, na rua Brasil, bairro Lagoa Verde, Zona Sul de Manaus. A vítima era Higlison Paulino da Silva, de 27 anos, que, de acordo com o Centro de Comunicação da Polícia Militar (Cecopom) tem uma ficha extensa, incluindo tráfico de drogas e roubo.

Segundo populares, um veículo Uno Way, de cor verde escuro, de placa JXV 0I51, parou em frente a calçada onde a vítima estava sentada, quando três elementos desceram do veículo e efetuaram os disparos. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que foi levada para o SPA Zona Sul. Após os disparos, o veículo seguiu em direção a avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim.

Segundo policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a placa do carro foi consultada e é correspondente a um Celta vermelho com restrição de roubo. Equipes da Cicom, realizaram buscas pelos suspeitos, mas até a publicação desta matéria, ninguém foi preso ou identificado.