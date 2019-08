Encapuzados executam homem a tiros em Manaus

A vítima foi levada para o Hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O autônomo Iglison Paulino da Silva, de 27 anos, morreu na manhã deste domingo (11), após ser alvejado com três tiros na cabeça, no bairro Lagoa Verde, na Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima chegou a ser socorrida e levada com vida ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos.



Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 16h de sábado, na rua Brasil. A vítima acabava de chegar em casa e tentava abrir o portão, quando foi surpreendido por homens encapuzados que saíram de dentro de um carro.

Ao perceber os suspeitos, Iglison ainda tentou fugir, mas acabou sendo alvejado pelos tiros. Os executores fugiram sem serem identificados.

Iglison foi socorrido por familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, na mesma zona. Por conta dos ferimentos, a vítima foi transferida ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste, onde morreu nesta manhã.

Passagem pela Polícia

Ao Portal Em Tempo, a doméstica Luciana Cunha, de 26 anos,ex-companheira da vítima, confirmou que Iglison já teve passagem pela polícia, mas que atualmente tentava levar uma vida correta. Ela declarou que desconhece o motivo do crime. "O Iglison já foi muito errado na vida e foi preso por furto, mas havia deixado o mundo do crime para cuidar dos filhos. Eu não posso falar mal da responsabilidade dele, pois era um pai presente na vida dos filhos. Nós estávamos separados e ele nunca me falou se estava recebendo ameaças, por isso desconheço o motivo da morte dele".

A vítima deixa três filhos, sendo dois meninos, de oito e seis anos, além de uma menina, de dois anos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela DEHS.