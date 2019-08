Idoso morre no Dia dos Pais, após ser atropelado por carro em Manaus

Manoel Venâncio estava atravessando a rua quando foi atingido pelo carro | Foto: divulgação

Manaus - O aposentado Manoel Venâncio de Souza, de 73 anos, morreu na manhã deste domingo (11), por volta das 8h15, após ser atropelado por um carro. A vítima estava internada no Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio , desde a última sexta-feira, quando foi atropelado, por volta das 23h30, na rua Getúlio Vargas, bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus .

Ao Portal Em Tempo, a filha de Manoel, Mara Montenegro, de 33 anos, relatou que o pai estava atravessando a rua quando foi atingido por um Fusca, de cor cinza, de placa Placa NAJ-0887.

O condutor do veiculo apresentava sinais de embriaguez | Foto: divulgação

O condutor do veículo, identificado como João Carlos de Lima Ferreira, conhecido como "Bigode", apresentava sinais de embriaguez ao volante, e fugiu sem prestar socorro ao idoso.

"O meu pai estava atravessando a rua em frente ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Chapot Prevost, quando o condutor do carro, com sinais de embriaguez, atropelou e fugiu sem prestar socorro. As testemunhas confirmaram que esse homem, conhecido como "Bigode", estava bêbado. Ele fugiu a pé do local", disse.

Marisa Venâncio, de 29 anos, explicou que a família estava preparando um almoço neste domingo (11), em alusão ao Dia dos Pais e vários presentes foram comprados para Manoel Venâncio. "Nós compramos presentes e hoje faríamos como todos os anos um almoço para o meu pai. Infelizmente, um motorista deixou a nossa família sem pai. Esperamos que esse crime de trânsito não fique impune", lamentou.

O velório acontece na casa da família, na rua 1° de Junho, no bairro Zumbi dos Palmares 1, na Zona Leste da capital. O enterro será realizado na tarde de segunda-feira (12), no Cemitério Parque Tarumã, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

O caso foi registrado pela família no 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do acidente deve ajudar nas investigações da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).