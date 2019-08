'Jabá' é morto a tiros na Cidade Nova, em Manaus

Casa onde Rhayson Barbosa ( Jabá) foi morto | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O autônomo Rayson Barbosa de Lucena, de 30 anos, conhecido como "Jabá", foi executado com quatro tiros na cabeça, na madrugada deste domingo (11), por volta de 3h30, dentro da própria casa na rua Saciara, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), dois homens desconhecidos pularam o muro de uma casa à procura de Rayson, mas não o encontraram. Mesmo assim eles roubaram dois celulares e dinheiro dos inquilinos da residência.

Polícia diz que vítima não tinha passagem pela Polícia | Foto: Josemar Antunes

Em seguida, após identificarem a casa de Rayson, arrombaram o imóvel que era monitorado por câmeras de segurança, e o executaram com quatro tiros na cabeça, sem que tivesse chance de defesa. Não ha informações se os criminosos fugiram com apoio de outro veículo.

A reportagem tentou falar com os familiares da vítima, mas ninguém foi encontrado para comentar o assunto. No local do crime, os moradores também não quiseram falar sobre o crime.

O corpo da vítima passou por exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML). A DEHS informou que o caso será investigado. A vítima não tinha antecedentes criminais.