Vídeo: briga entre mulheres acaba em morte na Colônia Oliveira Machado

Manaus - Uma mulher identificada como Francisca Amorim Queiroz, de 19 anos, foi morta na tarde deste domingo, por volta de 16h, na rua 13 de maio, Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, após ser espancada até a morte por outra mulher, também de 19 anos, identificada apenas como Mirlane.



De acordo com testemunhas, Francisca chegou a ter um caso com o padastro de Mirlane, o que teria motivado diversas desavenças anteriores entre ambas, mesmo após o caso terminado. "Ela teve um caso amoroso com o padastro da moça que a agrediu, que se doeu pela mãe e passou a perseguí-la", disse uma testemunha que não quis se identificar.

Ainda de acordo com a testemunha, mesmo após o caso terminado, o homem continuava ligando para Francisca para reatar o namoro. "Revoltada, a Mirlane passou a ameaçá-la, dizendo que ia bater nela. Hoje, quando a Francisca foi para o salão de beleza, a Mirlane ficou do lado de fora, gritando e dizendo que iria bater nela. Ao sair, foi atacada e caiu, batendo a cabeça, mas continuou sendo agredida. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento da Zona Sul (SPA), mas não resistiu aos ferimentos na cabeça”, completou a testemunha.

De acordo com a família, o laudo aponta que a vítima havia consumido drogas e que ela morreu devido a forte impacto na cabeça. Ainda segundo familiares, ela foi agredida numa calçada e ninguém a socorreu quando ocorreu a briga.



Uma amiga de Francisca, identificada como Samanta Peres Bezerra,disse que na noite anterior, elas estiveram juntas e dormiram na mesma casa, com uma outra colega. Ela nega que tivessem consumido drogas. "Ela dormiu na minha casa, colocamos cílios postiços e ela passou a noite toda dormindo. Hoje de manhã, após tomar café, ela veio para o salão para por cílios em nossa outra amiga e eu fiquei esperando por elas em casa, mas recebi a notícia de que uma menina havia a derrubado e batido a cabeça dela no chão. Quando soube que ela havia morrido, tive um impacto muito forte, pois estávamos felizes, íamos fazer uma surpresa de aniversário para ela", disse.

A casa de Melanie encontra-se fechada e a família parece ter abandonado o local.

À reportagem do `Portal EM TEMPO, equipes policiais informaram que as investigações já estão em diligências pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e que a suspeita do crime está sendo procurada.

