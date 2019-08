Vídeo: genro e sogra são mortos e criança é baleada no Mutirão

A mulher que foi morta não tinha passagem pela Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Genro e sogra foram mortos na tarde deste domingo (11) na rua 50, bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus. Segundo a Polícia Militar, mais de quinze criminosos cercaram área e executaram Leonardo Souza de Oliveira, de 20 anos, e Marivalda Seixas Pinheiro, 47. Uma criança de 2 anos, que estava em via pública, foi atingida com um tiro na coxa direita durante o tiroteio.



Criança ferida na perna e no braço foi socorrida e não corre risco de morte | Foto: Divulgação

A criança foi socorrida pelos familiares e encaminhada para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Segundo uma fonte, a menina recebeu os primeiros socorros e não corre risco de morte.



Conforme Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Leonardo foi atingido com 13 tiros, sendo a maioria no tórax, e a sogra dele foi baleada com seis tiros. Os dois morreram no local.

O crime

Testemunhas informaram aos policiais da 27ª Cicom que os atiradores chegaram no local em um carro, modelo Ônix de cor vermelha e mais duas motocicletas. As placas dos veículos não foram anotadas.

“Os suspeitos usavam bonés e moletons para esconder os rostos. Eles tinham o alvo certo que era aquela família, pois depois de alvejarem os dois que estavam em um rip-rap, invadiram a casa deles em buscas de outras pessoas. Quem estava na rua também acabou ferido, como a criança que ficou assustada e saiu de casa correndo, disse um policial da 27ª Cicom.



Ainda de acordo com o PM, os suspeitos usavam armas caseiras calibre 12 e revólver calibre 38. Após o ataque o grupo criminoso fugiu, sem ser identificado.

A polícia suspeita que o caso tenha relação com a briga de facções criminosas, por disputam território do tráfico de drogas naquela região.

Durante buscas no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) os policiais constaram que Leonardo tinha passagem por roubo. Não foi encontrado nenhum crime nome da sogra dele.

Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo