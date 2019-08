Vídeo: mulher é morta a facadas pelo companheiro em Manaus

Manaus - Jeruza Gonçalves da Costa, de 29 anos, foi assassinada com duas facadas nas costas, no início da madrugada desta segunda-feira (12), pelo companheiro durante uma briga. O caso aconteceu na residência do casal, localizada na rua Umari (antiga rua 4), no bairro Alvorada 1, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, o casal estava junto há pouco tempo, mas brigava com frequência por ciúmes. O companheiro da vítima , identificado como Vanderli da Silva Bonfim, de 46 anos, está foragido.

O crime

Conforme informações repassadas à polícia, por volta de 0h20, Jeruza e Vanderli começaram uma discussão. Durante a briga, o homem esfaqueou a esposa. Antes de fugir, o homem ligou para uma vizinha avisando que tinha assassinado a mulher.

Vanderli está foragido | Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado pelos moradores, mas Jeruza não resistiu aos ferimentos e morreu. No local, as equipes policiais Civil e Militar encontraram a faca usada no assassinato.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o início da manhã familiares não haviam comparecido para os procedimentos de reconhecimento.

A polícia informou, ainda, que Vanderli entrou em contato com uma vizinha e afirmou que iria se entregar acompanhado de um advogado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outros crimes

No dia 1° de abril deste ano, Thaynara da Silva Barbosa, de 22 anos, foi morta com várias facadas pelo corpo. O autor do crime foi o companheiro dela, identificado como Bruno Henrique da Silva, de 32 anos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo