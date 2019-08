No Dia dos Pais, homem mata filha de 7 meses e é preso em flagrante

Um homem identificado como Diogo Morais Justino matou a filha de 7 meses no último Dia dos Pais (11), no bairro de Sapezal, em Cuiabá, no Mato Grosso. O homem havia passado o fim de semana com a bebê, já que era separado da mãe da criança. Após o crime, o pai precisou ser escoltado pela Polícia para não ser linchado pela população.



De acordo com o site G1, Diogo tentou cometer suicídio após o assassinato, mas foi socorrido e levado para um hospital da região. Após ser atendido, foi encaminhado para uma delegacia e preso em flagrante. Ainda segundo a corporação, ele e a mãe da criança são separados e queria reatar o relacionamento.

A menina foi passar a data comemorativa com o pai, que, segundo a linha de investigação, não aceitava o fim de seu relacionamento. Ele chegou a ligar para a ex-mulher e disse que ‘resolveria o problema’.

A Polícia disse ainda à imprensa que o homem tem histórico de problemas psiquiátricos e que isso pode ter contribuído para o crime.

Os policiais encontraram a criança já morta sobre o peito de Diogo. Uma chave de fenda estava ao lado dos dois. Os investigadores ainda encontraram duas facas molhadas e uma esponja suja de sangue.