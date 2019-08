Grávida mata marido a facadas após descobrir traição no AM

Manaus - Uma mulher, grávida de nove meses, foi presa na madrugada deste domingo (11) em Maraã, (distante 610 quilômetros de Manaus), após assassinar com duas facadas o esposo dela, Lucas Silva de Souza, de 34 anos.

A autora do crime foi identificada como Martinha Soares dos Santos, de 29 anos, e de acordo com o cabo do 3º Grupamento da Polícia Militar, Luzangelo Veloso, responsável pelo policiamento do município, o crime ocorreu após a mulher descobrir uma traição do marido.

O policial disse ao Portal EM TEMPO que o homicídio aconteceu por volta das 2h30, após Martinha flagrar Lucas com outra mulher, ao lado da casa onde o casal residia. "Ela informou que o Lucas passou o dia bebendo com outra mulher ao lado da casa. Na madrugada, ela desferiu duas facadas no homem que morreu a caminho do hospital", frisou Luzangelo.

Conforme o policial, Martinha foi encaminhada à Delegacia Regional da cidade, onde está à disposição da justiça. O cabo Luzangelo acrescentou que Lucas já havia sido preso em 29 de junho de 2018 pela Polícia Militar de Maraã, acusado de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, munição e formação de quadrilha.