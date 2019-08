Vídeo: trio é preso por fraude em de produtos de empresas em Manaus

Manaus - Três pessoas foram presas e apresentadas na manhã desta segunda-feira (12) por envolvimento em esquema criminoso que resultou no prejuízo de R$ 800 mil a uma empresa do ramo de atacado e varejo de alimentos e bebidas em Manaus. O esquema consistia na saída de mercadorias, com quantidade acima do pedido de venda, além de emissão de notas fiscais sem autorização de clientes.

José Paulo Pereira Gonçalves, de 42 anos, Karina Pereira Ferreira, de 33 anos, e Márcio Pereira de Souza, de 34 anos, foram presos durante a operação "Iscariotes", deflagrada na última sexta-feira (9), pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

De acordo com o delegado Demétrius Queiroz, adjunto da Derfd, José e Karina eram funcionários da empresa e receberam voz de prisão durante o expediente de trabalho, na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

Ainda segundo Queiroz, Márcio foi preso em uma distribuidora em que é proprietário, no bairro Cidade de Deus, também na Zona Norte. As ordens judiciais foram expedidas no dia 8 de Agosto deste ano, pelo juiz Henrique Veiga Lima, da 9ª Vara Criminal.

"Sem consentimento ou pedido de clientes, para rapar furo equivalente ao valor de R$ 200 mil em mercadorias, os criminosos emitiam notas fiscais frias com saída de mercadorias. Com isso, eles conseguiam lucros com essas mercadorias com baixo preço no mercado. José era o gerente de uma das lojas e Karina era a vendedora. Márcio é dono de uma distribuidora, que recebia essa mercadoria desviada. Eles pretendiam causar uma nova fraude a um empresário e o prejuízo era estimado em R$ 1,4 mil", disse o delegado.

Demétrius ressaltou, ainda, que mais pessoas da empresa e clientes (donos de distribuidoras) estão sendo investigados pela polícia.

Por orientação dos advogados, os presos não tiveram as imagens divulgadas. José, Karina e Márcio foram indiciados por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa. Os dois homens serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). A mulher ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), ambas unidades no quilômetro 8 da BR-174.

