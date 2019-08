Veja o vídeo do homem baleado na Zona Sul de Manaus

Um dos suspeitos conseguiu fugir correndo | Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

Manaus - Dois suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, utilizaram uma motocicleta para assaltarem um estabelecimento comercial na avenida Maués, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 12h30. Na ocasião, um dos suspeitos foi baleado e morreu a caminho de uma unidade de saúde. O outro conseguiu fugir.

Conforme testemunhas, a dupla não esperava ser interceptada por um "justiceiro". A poucos metros do local do roubo, um terceiro homem, ainda não identificado, baleou um dos suspeitos, que, em seguida, caiu na avenida Silves, também naquela zona da cidade, e morreu a caminho do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul.

"Todos os suspeitos, que assaltam aquele mercadinho, morrem. Depois que o justiceiro atirou neles, o outro assaltante fugiu a pé aqui na avenida", afirmou um comerciante, que preferiu não ter o nome divulgado.



O comparsa dele conseguiu fugir correndo. A moto foi abandonada na via. Assista ao vídeo: