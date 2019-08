Peruano é detido com R$ 60 mil durante operação em Tabatinga

Manaus - O peruano Yahuarcani Canaquiri, 38 anos, foi detido com R$ 60.270,00 durante uma operação no município de Tabatinga ( a 1.106 km de Manaus), por volta das 21h de sexta-feira (9).

A operação foi realizada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), com a participação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária, Coordenação Tributária e Corpo de Bombeiros Militar, realizou a Operação Integrada de Fiscalização de Hotéis e Motéis na cidade de Tabatinga, com objetivo de verificar a regularidade de estabelecimentos.

O peruano foi detido dentro de um hotel/pousada localizado na orla de Tabatinga. Ele não soube informar a procedência do dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi conduzindo à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, para verificar a origem e procedência do dinheiro e para os procedimentos cabíveis naquela instituição policial.

*Com informações da assessoria