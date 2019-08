Mulher é assassinada a facadas pelo ex-marido no interior do Amazonas

Manaus - Maria da Conceição da Silva Cunha, de 42 anos, foi morta com duas facadas no tórax, na manhã de domingo (11), no bairro Ramalhão, em Carauari (distante 788 quilômetros de Manaus de Manaus de Manaus). O autor do crime foi identificado pela polícia como Francisco Fidélis, de 43 anos, ex-companheiro da vítima.

Segundo informações a polícia, Francisco não aceitava o fim do relacionamento. O homem já havia agredido a ex-companheira outras vezes. Ela chegou a registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Entretanto, Francisco foi atrás a ex-mulher e a matou. No dia do crime, Maria tinha saído de casa para comprar pão para os filhos.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime de feminicídio segue sendo procurado pela Policia Civil.