Rocam apreende aproximadamente 100 kg de maconha em Manaus

Manaus - Aproximadamente 100 kg de droga, supostamente maconha do tipo skunk, foi apreendida na tarde desta segunda-feira (12), em uma casa localizada entre as ruas 40 e 59, no conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Equipes da Rocam receberam uma denúncia anônima informando que no endereço existia um depósito de entorpecentes. Ao chegarem no local os policiais verificaram que a casa estava abandonada. Apenas um cachorro da raça pitbull foi localizado no imóvel.

Apreensão Rocam | Foto: Daniel Landazuri

"O animal estava em condições de maus-tratos, não tinha água e nem comida. Decidimos entrar na residência para fazer o resgate do cachorro. Durante a ação sentimos o odor e encontramos a droga armazenada em um dos quartos da casa", informou o tenente Miqueias Fernandes, da Rocam.

Fernandes informou, ainda, que ninguém foi preso na ocorrência. A suspeita é que o cachorro era usado para fazer a guarda do local."Como era um animal de grande porte, mas que estava debilitado, acreditamos que foi deixado lá para intimidar e proteger a droga. Durante as buscas ninguém encontrado e nem o proprietário do imóvel identificado", disse.

O material apreendido foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve investigar o caso.

Assista ao vídeo: