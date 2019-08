Homem e adolescente são transferidos da cadeia de Borba para Manaus

Manaus- O presidiário Cris Wedley Borges da Silva, 23, que estava na carceragem da unidade policial do município de Borba, cumprindo pena por roubo majorado e um adolescente de 17 anos, apreendido pelo crime de estupro, foram transferidos para Manaus no último fim de semana.

De acordo com a escrivã de polícia, Carla Vieira, gestora da 74ª DIP, a ação policial contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), e o reforço de agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e, ainda, de policiais militares lotados no município.

“A transferência foi feita em cumprimento a uma ordem judicial, solicitando que eles fossem encaminhados à capital. O documento foi expedido no dia 8 deste mês, pelo juiz Leonardo Mattedi Matarangas, da Comarca de Borba”, explicou Carla Vieira.

Procedimentos

Cris Wedley foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Já o adolescente foi levado para o Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, onde cumprirá medidas socioeducativas.



*Com informações da assessoria