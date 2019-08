Baleado enquanto usava droga, jovem nega ficar internado em hospital

Manaus - Um jovem de 21 anos foi atingido com um tiro nas costas na noite desse domingo (11). O crime aconteceu na rua São Cirilo, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A vítima foi socorrida pelos moradores da área e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. Porém, segundo a Polícia Militar, o jovem se recusou a ser atendido e não quis ficar internado na unidade de saúde.

Segundo policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, antes de ir embora do HPS, o jovem relatou que estava em uma área de trafico de drogas consumindo entorpecentes, quando foi surpreendido por um veiculo, modelo Siena, de cor preta e placas não informadas.

Ainda conforme o relato da vítima aos policiais da 13ª Cicom, o veículo se aproximou dela e um dos criminosos efetuou vários disparos, mas somente um tiro acertou as costas.

As suspeitas da polícia são de que a vítima estava com medo de sofrer outro ataque dentro do hospital ou tomou a decisão equivocada por estar sob efeito de entorpecente.

Até a publicação desta matéria, a tentativa de homicídio não havia sido registrada em nenhum Distrito Integrado de Policia (DIP).