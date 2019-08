Polícia Civil quer coibir filmagens de presos durante coletivas

A assessoria da Policia Civil do Amazonas (PC-AM), informou que a ação é uma portaria normativa da instituição, que segue uma recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos | Foto: Arquivo/Em Tempo

Manaus - Uma nova Portaria Normativa da Polícia Civil do Amazonas, divulgada no dia 1º de agosto deste ano, assinada pelo Delegado Geral de Polícia, José Lázaro, está coibindo o acesso a registro fotográficos e filmagens a presos. Segundo uma fonte policial, está proibido qualquer informação para a imprensa, por meio dos policiais.



“Não podemos dar publicidades a ações e nem divulgar fotos ou nomes dos presos. Até o uso de placas e pano de fundo contendo emblemas da PC e seus departamentos, também estão proibidos. O preso não pode ser exposto de nenhuma forma” contou a fonte policial.

A assessoria da Policia Civil do Amazonas (PC-AM), informou que a ação é uma portaria normativa da instituição, que segue uma recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas que as coletivas irão acontecer normalmente e em casos de entrevistas, terão que ser solicitadas por meio da assessoria.