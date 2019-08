Em Manaus, adolescente morre com 9 tiros na Colônia Oliveira Machado

O rapaz chegou no SPA já sem vida e foi removido para o IML horas depois | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Um jovem identificado apenas como Josemar, de 16 anos, foi morto com 9 tiros, na tarde desta segunda-feira (12). O crime aconteceu por volta das 16h30 na rua São Geraldo, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

Segundo informações de familiares, não há suspeita de quem poderia ter efetuado o crime ou o motivo para ter assassinado o rapaz.



"O Josemar não estudava, mas era trabalhador, ele vendia comida junto com a mãe dele, não sabemos se ele se envolvia com alguma coisa ruim, mas ainda assim não merecia isso", relatou um amigo da família que preferiu não se identificar.



A vítima foi socorrida pelos familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da zona Sul, mas chegou sem vida a unidade hospitalar. Os médicos registraram a morte às 17h10.



Os policiais da 2° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e realizaram buscas nas redondezas para localizar os suspeitos do crime.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica-Científico (DPTC) foram até o local do crime para fazer a perícia O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do SPA às 18h45 para identificação e exame de necropsia.



Funcionários do 2° Distrito Integrado de Polícia (Dip), encaminharam a mãe do jovem para a delegacia para registrar o depoimento e repassar as informações a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que investigará o caso.