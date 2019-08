Foragido da Justiça é capturado pela PM no interior do Amazonas

O foragido foi encaminhado para a 8ª DIH | Foto: Divulgação

Humaitá - O foragido da Justiça Raimundo Elton de Oliveira Lima, de 26 anos, foi capturado no final da manhã desta segunda-feira (12), por policiais da Força Tática, na rua Monteiro, Centro de Humaitá, a 696 quilômetros de distância de Manaus.

Os policiais militares foram informados, por meio de uma denúncia feita pelo 190, sobre o paradeiro de Raimundo, que possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

A equipe policial se deslocou até as proximidades do fórum do município, onde o suspeito foi encontrado e preso.

Raimundo foi encaminhado para a 8ª Delegacia Interativa de Humaitá (8ª DIH). Ele deve permanecer na unidade policial a disposição do poder judiciário.