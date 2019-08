Motorista de aplicativo colide com traseira de caminhão no Coroado

A vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada ao pronto-socorro | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Um homem identificado como, Cledison de Melo Souza, um motorista de aplicativo de 35 anos, colidiu o carro contra um caminhão que transporta podas de árvores, na Alameda Cosme e Ferreira, bairro Coroado, zona Leste de Manaus. O acidente aconteceu na via sentido bairro/centro por volta das 20h52.

O carro modelo Voyage, cor preta, bateu na traseira da carreta que estava estacionada na faixa esquerda da via, fazendo remoção dos galhos de árvores do canteiro central. Com o impacto, a dianteira do carro ficou destruída e, apensar dos airbags terem acionado, o motorista ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para o resgate do motorista, utilizando uma “Tesoura Desencarceramento” para abrir espaço no carro.

Segundo informações de um dos passageiros do caminhão, que estava em serviço, a batida foi inesperada e a princípio deduziram que se tratava de um acidente com o pneu do veículo.

“A batida foi forte, eu estava em cima do caminhão trabalhando, e caí para com o impacto, pensei que fosse o pneu que tivesse estourado, mas me surpreendi ao ver o carro todo amassado atrás de nós”, disse o passageiro do caminhão.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestaram os primeiros socorros no homem e o encaminharam ao Hospital e Pronto-socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado.