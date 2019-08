Homem é preso com drogas e balança de precisão na Zona Norte

Manaus- A equipe de investigação do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado titular, Ricardo Cunha, prendeu em flagrante Diego Denis Tozarini Dias, 25, conhecido como “Mid”, na tarde de segunda-feira (12), por volta das 18h30, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. Com ele foram apreendidos cocaína, uma porção de maconha do tipo skunk, além de uma balança de precisão e material para embalo de substâncias entorpecentes.

De acordo com a autoridade policial, a equipe chegou até o infrator após receber ligação anônima, no disque-denúncia da unidade policial, informando que uma pessoa com as características físicas de Diego estaria comercializando drogas, na rua Fluminense, bairro Cidade de Deus. Segundo o delegado, em ato contínuo, a equipe de investigação foi até o local indicado para constatar a veracidade da informação.

“Montamos campana próximo ao local informado e constatamos a comercialização de drogas feita por Diego. Durante abordagem e revista pessoal, encontramos com ele cocaína, uma porção de maconha do tipo skunk, além de uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. O infrator recebeu voz de prisão e nós o conduzimos ao 13º DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, relatou Cunha.

*Com informações da assessoria