Homem em atitude suspeita acaba preso com drogas em Manaus

Após revista pessoal, o homem revelou que guardava mais drogas em casa | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Alexsander Sousa da Silva, de 25 anos, foi preso, na noite de segunda-feira (12), por envolvimento com o tráfico de drogas, na rua Vida Nova do Conjunto Cidadão I, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento de rotina, por volta das 23h40, quando percebeu o homem em atitude suspeita.

Durante abordagem, foram encontradas com Alexsander várias trouxinhas de entorpecentes, entre cocaína, oxi e maconha tipo skunk.

Questionado, o homem informou que estava vendendo os entorpecentes e que o restante estava na residência em que ele morava, na rua Renascer. No local, a equipe policial encontrou mais seis tabletes de skunk.

Alexsander recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências cabíveis, onde autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.