Vídeo: presa mulher que matou amante do padrasto por ciúmes

As mulheres se enfrentaram em luta corporal por motivo de ciúme | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A polícia prendeu nesta terça-feira (13), Milane Moraes dos Santos, de 19 anos, acusada de matar Francisca Amorim , também de 19 anos, no último domingo (11) durante uma briga, na rua treze de maio, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital.

O crime



No domingo, Milane foi até um salão de beleza em que Francisca estava, para tirar satisfações sobre um suposto caso amoroso entre a vítima com o padrasto dela, um homem conhecido como “Cabeção”.

As duas travaram uma luta corporal e Francisca foi jogada no chão batendo a cabeça no asfalto. Ela passou mal após a queda e foi levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da zona Sul, mas não resistiu e morreu,

O crime aconteceu no dia do aniversário de Francisca, que estava no salão se preparando para comemorar a data.

A suspeita será apresentada pela manhã desta quarta-feira (14) na sede da DEHS localizada na avenida Autaz Mirim, 7891, bairro Cidade Nova.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo