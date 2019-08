Vídeo: dupla presa com 40 quilos de maconha no Porto da Manaus Moderna

Manaus - Elimar Ramos da Rocha, de 43 anos, e Everaldo Pinto da Silva, de 47 anos, foram presos em flagrante, na tarde de terça-feira (13), com 40 quilos de maconha tipo skunk, em uma embarcação no Porto da Manaus Moderna, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO), a dupla foi presa após denúncia anônima informando que uma embarcação estava transportando drogas oriunda de Maraã (município distante 634 quilômetros de Manaus).

"Diante da delação anônima, as equipes do DRCO e agentes da Receita Federal, com apoio de um cão farejador Odin, fizeram buscas na embarcação e encontraram os entorpecentes em posse dos tripulantes. A droga estava escondida dentro da estrutura do barco. Essa droga está avaliada em R$ 200 mil e é mais golpe contra as organizações criminosas", explicou Barroso.

Elimar e Everaldo oram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. Eles passarão por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo