Dupla é presa após assalto à loja de departamento no bairro Parque Dez

Manaus- Os policiais militares da Força Tática do Comando de Policiamento Metropolitano detiveram, na noite desta sexta-feira (13), um homem e um adolescente suspeitos de cometer assalto a uma empresa localizada no conjunto residencial Shangrilá II, no Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital. Com os infratores, que dirigiam veículo modelo Prisma, foram encontradas armas de fogo e simulacros de armas de fogo, munições, celulares e um notebook.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, durante patrulhamento pelas ruas da zona centro-sul às 19h, foram acionados via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informando que um carro modelo Prisma de cor cinza havia cometido um assalto a uma empresa localizada no Residencial Shangrilá II, rua H, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

Com informações mais precisas, os policiais acionados auxiliados por outras equipes da Força Tática, imediatamente iniciaram cerco, realizando o rastreamento de celulares tomados das vítimas e, posteriormente, o rastreamento de uma motocicleta que também havia sido tomada no roubo.

Com os infratores foram encontrados, durante busca pessoal, um revólver calibre 38, na posse de um suspeito adolescente, e uma pistola calibre 380, com um homem adulto. Foram apreendidos ainda dois simulacros de armas de fogo, duas munições intactas calibre 38, cinco munições intactas de calibre .380, 11 celulares, o próprio veículo que conduziam e um notebook preto.

Após os procedimentos policiais, o homem recebeu voz de prisão e o adolescente foi apreendido, sendo ambos conduzidos, junto com toda a materialidade encontrada, para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi dada continuidade às investigações da ocorrência e onde também foi detectado que um dos infratores já possuía passagem pela polícia, acusado de roubo majorado.

*Com informações da assessoria