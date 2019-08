Após denunciar estupro, adolescente morre em delegacia de Manaus

Manaus - A adolescente Carliane Santos Souza de Medeiros, de 15 anos, morreu, na noite desta terça-feira (13), após passar mal no pátio do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, a vítima e uma amiga dela, uma jovem de 17 anos, estavam acusando um homem, de 35 anos, por estupro. Os envolvidos foram conduzidos pela 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) até o 10° DIP, onde estão sendo realizados, temporariamente, os procedimentos de flagrante da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), mas ao chegar na unidade policial a menina desmaiou e morreu antes de chegar no hospital.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, informou que as meninas estavam em um bar consumindo bebidas com dois homens. Logo em seguida, elas pediram dinheiro de um deles para comprar drogas, mas o homem se recusou. Então, as menores começaram a acusá-lo de estupro.

Ainda conforme Coelho, durante os procedimentos preliminares da causa da morte não foi identificado vestígios de abuso sexual e nem relação sexual recente. “As investigações em torno do caso devem continuar após o laudo conclusivo. O suspeito foi liberado, porque a adolescente de 17 anos confessou que nenhuma delas havia sido abusada por ele”, disse a delegada.