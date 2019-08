Mototaxista é perseguido e morto com 8 tiros na Zona Leste de Manaus

Manaus - O mototaxista Elder de Assis Pereira, de 23 anos, conhecido como "Velasquez", foi executado com oito tiros, na tarde desta quarta-feira (14), na esquina das ruas Jaçanã e Papagaio, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram que a vítima estava pilotando uma moto, quando foi interceptada por um carro. Pelo menos quatros criminosos estavam no veículo, dois desceram armados e atiraram contra o homem.

"Ele havia acabado de chegar do serviço, tirou a farda de mototaxista e saiu para jogar bola. A poucos metros de casa atiraram nele. O Elder não tinha envolvimento com nada", disse uma familiar.

A homem foi atingido com sete tiros no tórax e um na perna direita. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no Hospital Platão Araújo, também na Zona Leste.

Policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas naquela área. E teria sido morto em um acerto de contas.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para remover o corpo. Os criminosos não foi identificado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso.