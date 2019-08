Suspeito atira contra Rocam em Manaus e é morto após confronto

Arma apreendida foi apresentada na unidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Adnilson Articlino da Encarnação, de 19 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (14), após confronto com policiais da Rocam, no beco Independência, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

A equipe de policiais realizava ações durante a operação “Saturação”, quando avistou o jovem armado. Na tentativa de abordagem, o rapaz recebeu a polícia a tiros e, ao reagir ao ataque, atingiu Adnilson.

Hospital onde ele foi encaminhado | Foto: Divulgação

O homem baleado foi socorrido e levado na própria viatura da Rocam até o Hospital e Pronto-socorro (HPS) 28 de Agosto, mas chegou morto na unidade de saúde. Familiares do jovem estiveram no hospital, mas não quiseram falar sobre o caso.

Com o jovem, a Rocam apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros, com um carregador contendo cinco munições do mesmo calibre.

Os policias informaram ainda, que Adnilson foi preso em 2018 por porte ilegal de arma de fogo. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).