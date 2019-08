Jovem é investigada após morte do filho recém-nascido em motel

O recém-nascido ainda foi socorrido, mas veio a óbito | Foto: Divulgação

Manaus – Uma mulher identificada como Iasmin de Souza Moreira, de 21 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por aborto dentro de um quarto de motel, situado na avenida Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Ela deu à luz na tarde de terça-feira (13) após sentir dores na região abdominal.

A jovem alegou que havia solicitado uma corrida de transporte por aplicativo para chegar ao trabalho, quando sentiu dores e entrou no motel Seven. No local, Iasmin deu à luz a um bebê, que estava no nono mês de vida.

Assustada, Iasmin enrolou o recém-nascido em um lençol e avisou os funcionários do motel sobre o fato. Iasmin e a criança foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Maternidade Azilda Marreiro, no bairro Monte das Oliveiras, onde se confirmou a morte do bebê.

O laudo da necropsia preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou morte do recém-nascido por asfixia mecânica. Iasmin continua internada na maternidade em observação.

A investigação

Ao Portal Em Tempo, o delegado Ivo Martins, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), confirmou que abriu inquérito para investigar o aborto. A autoridade policial informou que deu início as investigações ao ter conhecimento do caso na manhã desta quarta-feira (14).

“A nossa equipe de investigação teve o conhecimento do fato nesta manhã e já foi aberto um inquérito policial para investigar esse aborto. Já ouvimos a jovem que se recupera em uma maternidade e ela alegou que não sabia que estava grávida. Vamos retomar os depoimentos dela assim que ela receber alta médica. Já solicitei o laudo da necropsia para saber a real causa da morte. Mas novidades do caso deverão surgir no decorrer das investigações”, explicou o delegado Ivo Martins.

A autoridade policial ressaltou ainda que o motorista do transporte por aplicativo será ouvido no inquérito policial