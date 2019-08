Vídeo: Manaus registra 58 casos de assaltos às UBS's em 2019

Manaus- De janeiro a junho deste ano já foram contabilizados 58 assaltos às Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Manaus. Nesta segunda-feira (12) funcionários e pacientes da UBS Megumo Kado, localizada no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, foram surpreendidos por uma dupla de assaltantes que levaram pertences das vítimas e danificaram equipamentos.

Uma enfermeira que trabalha na unidade se trancou em uma sala ao perceber o assalto. Por causa da ação dos assaltantes, a UBS permaneceu fechada para atendimento durante o dia.

Casos em Manaus

Em julho deste ano, uma unidade de saúde localizada no bairro Novo Isarael, zona norte de Manaus foi assaltada durante a manhã de atendimento. Nesta ocasião, dois assaltantes levaram o celular de um médico que atende na unidade e objetos de valor de outros colaboradores e pacientes, como relógios e joias.

Outra unidade localizada no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade, foi alvo de assalto a mão armada no mês de abril. Dois homens entraram na UBS e roubaram os pertences dos servidores do local.

No mês de junho, o projeto de segurança da Polícia Militar "UBS Segura" iniciou seus trabalhos na zona leste da capital. O bairro do Coroado recebeu equipes de policiamento próximos às unidades. O policiamento é feito nas zonas externas e trabalha em parceria com os gestores das unidades de saúde do município.

Em outubro de 2018, a Prefeitura de Manaus divulgou que três mil unidades de atendimento público, entre elas escolas, órgãos municipais e unidades de saúde sofreram algum tipo de ação de criminosos .

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira