Em Manaus, dupla é linchada após assalto no Monte das Oliveiras

Os corpos dos falecidos estão no IML ainda sem identificação | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, ambos aparentando ter entre 16 a 19 anos, foram linchados após cometerem assaltos na rua 15, Conjunto Cidadão 12, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A represália aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira (14), depois que uma tentativa de assalto. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações de populares, repassados a polícia, os dois suspeitos estavam cometendo arrastões no bairro e durante uma das ações criminosas, eles foram pegos pelos moradores e levados a um terreno, onde foram agredidos até à morte.

A tenente Daniele, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estava na frente da ocorrência e, informou que a guarnição recebeu denúncias de assaltos e também da retaliação contra os suspeitos.

“Quando nossa equipe chegou ao local, a população ainda estava fazendo “justiça” com as próprias mãos. Os suspeitos já estavam sem vida, então contivemos os ânimos dos moradores para pararem com a pancadaria", disse a tenente.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), estiveram no local para realizar a perícia do crime. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apuraram mais informações e vai investigar o caso.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos para exames de necrópsia e ainda aguarda familiares para identificação dos mortos.