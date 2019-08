Idosa é internada em estado grave no AM após agressão do marido

A vítima está internada em estado grave no Hospital Regional Vinícius Conrado | Foto: Reprodução

Manaus – Uma idosa de 59 anos foi hospitalizada após ser agredida pelo próprio companheiro dela, identificado como Francisco Pantesco de Lima. O fato aconteceu na noite do último domingo (11), no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). Maria Geralda da Silva segue internada em estado grave no Hospital Regional Vinícius Conrado.

Ao Portal Em Tempo, Francisca Cilene Torres da Silva, 34, relatou que a mãe dela, Maria Geralda retornava para casa com Francisco após uma bebedeira em família, quando aconteceu um desentendimento, por volta das 23h, na rua Nova, no bairro de Fátima.

“Testemunhas contaram que eles iniciaram uma discussão e, em determinado momento, Francisco agrediu e empurrou a minha mãe. Por conta dessa agressão, procurei à polícia para fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.) para que prendesse o agressor, mas os policiais disseram que não podiam prender o companheiro da minha mãe pelo fato do casal estar alcoolizado. Isso é um absurdo. A minha segue inconsciente na cama de um hospital por causa de uma pessoa violenta. Espero que a Justiça seja feita”, disse a filha da idosa agredida.

A reportagem tentou contado com a equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé para falar sobre o caso denunciado, mas as ligações não foram atendidas.