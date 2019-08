Com sinais de estrangulamento, homem é encontrado morto no Tarumã

Manaus - O corpo de homem, ainda não identificado, foi encontrado com sinais de estrangulamento, na manhã desta quinta-feira (15), no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência foi atendida após denúncia anônima ao 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que havia um corpo na estrada do Tarumã, nas proximidades do Condomínio Residencial Village.

No local, a perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) identificou que a vítima estava com as mãos amarradas com cadarço e tinha um cinto enrolado no pescoço, indicando estrangulamento, além da cueca estar arreada.

Os peritos criminais informaram que possivelmente o corpo foi abandonado na estrada há pelo menos três dias. O homem não tinha perfurações de tiros ou faca.

O homem aparenta ter entre 35 a 40 anos e estava sem documentos pessoais. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Os materiais usados no crime foram recolhidos para procedimentos da perícia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).