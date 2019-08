Identificados mais de 10 detentos executores de morte em prisões do AM

Desde que os crimes ocorreram, os trabalhos acontecem em duas frentes: identificar quem ordenou e quem executou os homicídios. | Foto: Divulgação

Manaus - Investigações da Polícia Civil do Amazonas sobre as mortes no sistema prisional de Manaus, registradas em maio em quatro unidades prisionais , já identificaram mais de dez detentos responsáveis diretamente pelas execuções dentro das celas.

Desde que os crimes ocorreram, os trabalhos acontecem em duas frentes: identificação de quem ordenou e quem executou os homicídios. Até agora, 21 pessoas ligadas a uma facção criminosa foram presas em seis estados do país por ordenar as mortes.



As investigações da Força-Tarefa da Polícia Civil começaram no dia 31 de maio e os trabalhos têm a coordenação do delegado Tarson Yuri Silva Soares.

A maioria dos autores já identificados é do Centro de Detenção Provisório (CDPM). Nesta frente, o foco inicial é na definição dos executores das mortes.

Em outra frente, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, vem atuando para desvendar as motivações da matança.

No final de julho, o DRCO deflagrou a operação “Guará” e prendeu 20 pessoas nos estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Os detidos integravam uma organização criminosa e tinham envolvimento com as motivações da matança, conforme a investigação.

Também em julho, a esposa de um narcotraficante foi presa no Aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava embarcar para Barcelona, com a família. Ela também tinha envolvimento com as mortes nas unidades prisionais.

De acordo com o delegado Tarson Yuri, as oitivas estão em andamento nas unidades carcerárias da capital, onde mais de 30 pessoas já foram ouvidas. “São suspeitos de autoria das mortes e sobreviventes, que relatam como tudo ocorreu naquele dia”, disse.

Cinco inquéritos estão em fase de documentação, quatro deles no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e do 28º DIP.