Grupo é apreendido em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma

Os suspeitos foram encaminhados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Um grupo composto por três adolescentes e um maior de idade, identificado como Lucas Pinheiro de Souza, de 18 anos, foram detidos na noite desta quinta-feira (15), comercializando drogas no beco Joana Darc, bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus.

Segundo informações do tenente Higor Jatahy, da Força Tática (FT), responsável pela apreensão. A equipe recebeu denúncias de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo naquela localidade e ao chegar ao local apreendeu o grupo.

"Fizemos o cerco policial e apreendemos os suspeitos, com eles encontramos porções de entorpecentes e dois revólveres. Ele relataram ainda que são membros que uma facção crimina. Ele disseram ainda que atuam na comercialização de drogas no local e as armas são para defender o território" disse o tenente.

Foram encontradas com dois menores cerca de 28 trouxinhas de maconha e pasta base de cocaína. E com Lucas e outro menor, um revólver calibre 32 e uma pistola 9 milímetros.

Os suspeitos foram encaminhados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para apresentação e registro do crime. A ocorrência será encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.