Assaltantes morrem durante troca de tiros com a polícia em Manaus

Manaus - Dois homens morreram durante uma troca de tiros com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na noite dessa quinta-feira (15). O fato aconteceu, por volta das 19h30, durante perseguição policial, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Sul de Manaus. Os policias também apreenderam com a dupla dois revólveres calibre 38, dez munições calibre 38 usadas e um aparelho celular de marca Samsung, possivelmente roubado.

Conforme um policial, a dupla tentava assaltar um posto de combustíveis nas proximidades do local. Durante patrulhamento na Avenida das Torres, os agentes da Rocam avistaram moradores assustados que relataram terem sido vítimas de uma dupla de assaltantes. O policial acrescentou que ao perceberem a chegada dos policias, os suspeitos fugiram do local para uma área de mata.

Durante a tentativa de fuga, houve troca de tiros com a polícia e dois suspeitos foram alvejados, socorridos e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.