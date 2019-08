Vídeo: ex-jogador é preso por envolvimento em roubo de casa em Manaus

Manaus - O ex-jogador de futebol profissional Delciney do Nascimento Pinheiro, de 30 anos, conhecido como "Macaco", foi preso em flagrante na tarde de quinta-feria (15), no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

O homem é acusado de estar envolvido em um roubo em uma residência, situada na rua Rei Artur, bairro Parque 10, Zona Centro Sul de Manaus.

Conforme o delegado Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Delciney era o motorista do veículo utilizado no roubo. Outras duas pessoas participaram da ação criminosa.

"Delciney foi preso na casa dele enquanto estava dormindo. No primeiro momento negou, mas depois admitiu o crime", frisou o delegado.

O delegado afirmou que os outros envolvidos no furto estão foragidos, mas foram identificados como "Neguinho" e "Mateus". Na residência de Delciney, a polícia encontrou objetos que foram roubados da residência.

Ação dos criminosos

De acordo com o delegado Henrique Brasil, os três assaltantes chegaram no local em um carro Ford Fiesta, de cor verde, e abordaram uma mulher de 53 anos.

"Eles entraram na casa e roubaram duas televisões, um notebook, uma câmera fotográfica, além de roupas e dinheiro. Grande parte desses objetos foram recuperados", frisou.

Delciney atuou como jogador em vários times amazonense, como Nacional, Princesa dos Solimões e Rio Negro. Ele está preso na sede do 23º DIP e deve passar por audiência de custódia.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo